В Ужгороде СБУ задержала наркоторговца из Словакии (ФОТО)

27.01.2017 (18:39)

Словак в Ужгороде приторговывал наркотиками

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в областном центре Закарпатья гражданина Словакии, который пытался продать психотропное вещество метамфетамин.

Правоохранители "взяли" наркодельца в Ужгороде при попытке сбыта более 42-х граммов наркотика, который он незаконно ввез в Украину. На этой сделке злоумышленник планировал заработать почти две тысячи евро.

Открыто уголовное производство. Наркодельцу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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