В Венгрии заявили о потере $6.5 млрд от санкций против РФ

27.01.2017 (20:58)

Петер Сийярто : Венгрия не рассматривает Россию в качестве угрозы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает за снятие санкций против России и установление более тесного сотрудничества с Москвой в экономической и энергетической сферах.

Об этом глава МИД Венгрии заявил в интервью агентству "Рейтер".

В своих комментариях Петер Сийярто также заявил о том, что Венгрия не рассматривает Россию в качестве угрозы, при этом Россия оказалась для Венгрии более надежным поставщиком энергоносителей, чем Европа.

"Позиция Венгрии по поводу санкций (в отношении России) заключается в том, что они бесполезны. Должны ли мы радоваться тому, что экономика России снижалась? Нет, мы сожалеем об этом. Я не рассматриваю Россию как угрозу для Венгрии. Я понимаю и уважаю позицию наших польских и балтийских друзей, у них другая позиция... Но Россия не будет нападать на страны НАТО. Я не думаю, что это в интересах России. Что касается угроз, то я вижу угрозу в группировке ИГИЛ (запрещена в РФ), это одна наиболее серьезная угроза для цивилизованного мира.

Европейские санкции против России неэффективны и должны быть отменены.

"Позиция Венгрии в отношении санкций заключается в том, что они неэффективны", - сказал он, отметив, что с 2014 года венгерская экономика потеряла из-за санкций экспортные возможности на сумму $6.5 млрд.

"Имеем ли мы радоваться спаду российской экономики? Нет, мы сожалеем из-за этого" - сказал Сиярто.

Мы также надеемся на улучшение отношений с США. Новые власти уже заявили о том, что не будут вмешиваться во внутриполитические процессы Венгрии. Теперь, когда президент Трамп дал понять, что экспорт демократии больше не является одним из акцентов внешней политики США, это давление исчезнет".

Визит президента России Владимира Путина в Венгрию состоится 2 февраля 2017 года.