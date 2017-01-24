За 3 года Украина потеряла 2,8 млн трудоспособного населения

28.01.2017 (08:04)

После Майдана Украина теряет по 1 миллиону трудоспособного населения в год

В 2013 году в Украине насчитывалось около 20,8 миллионов человек трудоспособного возраста, а на 2016 год их число сократилось до 18 млн.

Такие цифры на пресс-конференции в Киеве, посвященной трудовой миграции, озвучил Владимир Власюк, директор института «Укрпромвнешэкспертиза».

«То есть экономически активное население уменьшилось на 2,8 млн. Уменьшение трудового ресурса – очевидно. Уменьшилось число штатных работников – с 10,2 до 8,2 млн чел. Их сокращение коснулось, прежде всего, промышленности. У нас происходит упадок перерабатывающей промышленности, сокращается число предприятий, и одновременно сокращение занятых на них людей», — говорит эксперт.

При этом число тех, кто выехал на работу за границу, увеличилось на 1,2 млн чел. И сегодня составляет более 25% экономически активного населения. По официальным данным это 4,6 млн чел. против 3,2 млн человек в 2013 году. Наличие рабочих мест – важный фактор трудовой миграции.

«Люди выезжают в страны Восточной Европы, а Украина теряет такое свое преимущество, как наличие квалифицированной недорогой рабочей силы. Мы долго говорили, что у нее есть этот фактор как потенциал роста. И он утрачивается», — говорит Власюк.

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