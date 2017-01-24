За 3 года Украина потеряла 2,8 млн трудоспособного населения

|После Майдана Украина теряет по 1 миллиону трудоспособного населения в год
В 2013 году в Украине насчитывалось около 20,8 миллионов человек трудоспособного возраста, а на 2016 год их число сократилось до 18 млн.
Такие цифры на пресс-конференции в Киеве, посвященной трудовой миграции, озвучил Владимир Власюк, директор института «Укрпромвнешэкспертиза».
«То есть экономически активное население уменьшилось на 2,8 млн. Уменьшение трудового ресурса – очевидно. Уменьшилось число штатных работников – с 10,2 до 8,2 млн чел. Их сокращение коснулось, прежде всего, промышленности. У нас происходит упадок перерабатывающей промышленности, сокращается число предприятий, и одновременно сокращение занятых на них людей», — говорит эксперт.
При этом число тех, кто выехал на работу за границу, увеличилось на 1,2 млн чел. И сегодня составляет более 25% экономически активного населения. По официальным данным это 4,6 млн чел. против 3,2 млн человек в 2013 году. Наличие рабочих мест – важный фактор трудовой миграции.
«Люди выезжают в страны Восточной Европы, а Украина теряет такое свое преимущество, как наличие квалифицированной недорогой рабочей силы. Мы долго говорили, что у нее есть этот фактор как потенциал роста. И он утрачивается», — говорит Власюк.
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Комментарии
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Самое печальное для отечественных бизнесменов - люди поработавшие в Европе уже не соглашаются работать за копейки , а предпочитают опять отправится на заработки , да ещё тянут за собой тех , кто там не был . Вторая , не менее страшная для страны проблема - выезд с семьями на пмж . Народ устал ждать лучших времён и решается на это . В основном молодёжь . Власть всё это видит и знает , но видать глобальная задача такая - очистить территорию страны под заселение другого народа , марионетками которого и являются наши верхи .
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В реальности уехавших в разы больше, т.к. большенство работают там нелегально (70%), так что "привет" - Владимиру Власюку, директору института «Укрпромвнешэкспертиза»...
Вместо "перепеси" на Украине скоро надо будет делать "перекличку".