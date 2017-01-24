Полиция об обстреле из гранатомета дома экс-главы закарпатской милиции

28.01.2017 (10:23)

В Ужгороде из гранатомета обстреляли дом экс-главы милиции

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По факту взрыва в здание бывшего руководителя полиции Закарпатья Василия Варцабы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога или взрыва). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. Об этом сообщил спикер отдела коммуникации ГУ ЧП в Закарпатской области Владимир Павлюх."Вчера, 27 января, в 21.30 на номер 102 поступило сообщение от гражданки, на улице Кошицкой произошел взрыв и горит дом. На место прибыла следственно-оперативная группа, руководство полиции области и города Ужгород. Там выяснили, что горит дом 62-летнего бывшего руководителя милиции Закарпатской области, а ныне пенсионера органов внутренних дел Василия Варцабы. Возгорание дома произошло в результате выстрела из гранатомета. Следователи на месте происшествия нашли тубусы от ручного противотанкового гранатомета. Сейчас продолжаются следственные мероприятия по установлению лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению. В области объявлен план "Сирена", - рассказал В.Павлюх.Известно, что в момент взрыва хозяева находились в доме. Вследствие чрезвычайного происшествия пострадавших нет.