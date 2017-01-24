В Закарпатье пьяный бизнесмен устроил стрельбу по охране автостоянки (ФОТО)

28.01.2017 (12:09)

Пьяный закарпатец устроил стрельбу по охране автостоянки

Ночью 27 января в полицию Иршавы поступило сообщение о стрельбе на автостоянке для грузовых автомобилей в Сильце Иршавского района. На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа.

23-летний охранник автостоянки сообщил, что около 3 часов ночи неизвестный осуществил два выстрела в сторону вагончика для охраны, в котором он находился.

Полиция установила личность стрелка. Им оказался 27-летний житель Заречье, частный предприниматель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиган зашел на автостоянку со своим охотничьим ружьем (оружие зарегистрировано) и по неизвестным причинам стал стрелять. Заряд дроби разбил окно на вагончике. К счастью, обошлось без жертв.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.296 ч.4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Оружие - охотничье ружье 12-го калибра изъято. Мотивы неадекватного поведения молодого человека выясняют следователи.

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