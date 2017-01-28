ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Полиция в Ужгороде поймала пьяного наркомана за рулем "Chrysler" (ФОТО)

28.01.2017 (16:25)
Ужгородские патрульные задержали пьяного водителя
Ужгородские патрульные задержали пьяного водителя "Chrysler" с наркотиками

Сегодня ночью за нарушение правил дорожного движения ужгородские патрульные остановили "Chrysler" с молодым человеком за рулем.

Объясняя причину остановки, благодаря опыту общения с водителями, которые управляют навеселе, патрульные заметили признаки нетрезвого состояния у водителя, который постоянно отводил взгляд и имел признаки наркотического опьянения.

Патрульные предложили мужчине освидетельствование, однако тот отказался, но необычное поведение водителя вызвало у полицейских подозрения, что молодой человек может иметь при себе наркотики, что подтвердилось после изъятия следователями бумажного свертка с коричневой кристаллическим веществом и устройства для употребления наркотиков.

Патрульные составили соответствующие админматериалы и передали дело следователям.
-
В Ужгороде СБУ задержала наркоторговца из Словакии (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

28.01.2017 (20:00) / Robertmus

Hello! fioricet online pharmacy beneficial website.

28.01.2017 (19:47) / RussellRag

No need to look anywhere else, the most advanced Pokemon Duel Cheat is available right now for you to download. Promo: BODM77BWH223BE