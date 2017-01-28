Полиция в Ужгороде поймала пьяного наркомана за рулем "Chrysler" (ФОТО)

|Ужгородские патрульные задержали пьяного водителя "Chrysler" с наркотиками
Сегодня ночью за нарушение правил дорожного движения ужгородские патрульные остановили "Chrysler" с молодым человеком за рулем.
Объясняя причину остановки, благодаря опыту общения с водителями, которые управляют навеселе, патрульные заметили признаки нетрезвого состояния у водителя, который постоянно отводил взгляд и имел признаки наркотического опьянения.
Патрульные предложили мужчине освидетельствование, однако тот отказался, но необычное поведение водителя вызвало у полицейских подозрения, что молодой человек может иметь при себе наркотики, что подтвердилось после изъятия следователями бумажного свертка с коричневой кристаллическим веществом и устройства для употребления наркотиков.
Патрульные составили соответствующие админматериалы и передали дело следователям.
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