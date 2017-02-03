Москаль пригласил школьников из Авдеевки на отдых в "Арнику"

02.02.2017 (10:18)

Центр детского отдыха «Арника» в Закарпатье

Филиал Закарпатского областного эколого-натуралистического центра учащейся молодежи «Арника» в Нижних Воротах (Воловецкий район) готов в любой момент принять школьников из Авдеевки на отдых и обучение.

Геннадий Москаль уже направил соответствующее письмо председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому.

- В детском комплексе, который мы открыли в декабре прошлого года, на Рождество уже отдыхали школьники из Станично-Луганского района Луганской области, - отмечает Москаль. - Детям настолько понравилось Закарпатья, они не хотели возвращаться.

А сейчас приглашаем школьников с Авдеевки, которым обеспечим и отдых с экскурсиями по области, и обучение в местных школах. Ученики смогут у нас находиться до полного восстановления жизнедеятельности Авдеевки.

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В Закарпатье на зимний отдых приехали дети из прифронтовой Луганщины (ФОТО)



