Москаль пригласил школьников из Авдеевки на отдых в "Арнику"

|Центр детского отдыха «Арника» в Закарпатье
Филиал Закарпатского областного эколого-натуралистического центра учащейся молодежи «Арника» в Нижних Воротах (Воловецкий район) готов в любой момент принять школьников из Авдеевки на отдых и обучение.
Геннадий Москаль уже направил соответствующее письмо председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому.
- В детском комплексе, который мы открыли в декабре прошлого года, на Рождество уже отдыхали школьники из Станично-Луганского района Луганской области, - отмечает Москаль. - Детям настолько понравилось Закарпатья, они не хотели возвращаться.
А сейчас приглашаем школьников с Авдеевки, которым обеспечим и отдых с экскурсиями по области, и обучение в местных школах. Ученики смогут у нас находиться до полного восстановления жизнедеятельности Авдеевки.
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В Закарпатье на зимний отдых приехали дети из прифронтовой Луганщины (ФОТО)
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