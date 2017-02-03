Снег начал таять: В Ужгороде ни пройти, ни проехать (ФОТО)

02.02.2017 (11:47)

Ужгород понемногу превращается в Венецию

Ужгородские улицы начинает затапливать - идет дождь, остатки снега тают, а лед дополняет и без того наполненные лужи, ситуация в городе становится напряженной. Ужгород понемногу превращается в Венецию.

Из-за несвоевременной расчистки города от снега и резкого потепления весь лед резко начал таять. По тротуарам города ходить сложно: или лед, или вода...

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Февраль обещает быть морозным и снежным



