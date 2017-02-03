ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Снег начал таять: В Ужгороде ни пройти, ни проехать (ФОТО)

02.02.2017 (11:47)
Ужгород понемногу превращается в Венецию
Ужгород понемногу превращается в Венецию

Ужгородские улицы начинает затапливать - идет дождь, остатки снега тают, а лед дополняет и без того наполненные лужи, ситуация в городе становится напряженной. Ужгород понемногу превращается в Венецию.

Из-за несвоевременной расчистки города от снега и резкого потепления весь лед резко начал таять. По тротуарам города ходить сложно: или лед, или вода...
-
Февраль обещает быть морозным и снежным


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

02.02.2017 (13:44) / port

Уже понятно, что потепление - это и есть тот способ, которым мерия планировала убрать снег с улиц города. Солнечная погода, а не коммунальщики с мерии уберут снег и воду с улиц города.