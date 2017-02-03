Москаль рассказал как заставить боевиков прекратить огонь в Авдеевке

|Москаль предложил действенный способ прекращения огня в Авдеевке
Москаль призывает перекрыть коммуникации на оккупированную территорию, чтобы заставить боевиков прекратить огонь в Авдеевке. Председатель Закарпатской ОГА неоднократно применял такую тактику, когда возглавлял Луганскую, и она всегда действовала на 100 процентов.
- В 2014 - 2015 годах, когда я возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, наши населенные пункты неоднократно оказывались в такой же ситуации, как сейчас Авдеевка, - заявляет Геннадий Москаль. - Было и еще хуже - приходилось на бронетехнике эвакуировать детей или пациентов больниц прямо во время обстрелов. Мы тоже сначала свято верили в ОБСЕ, координационную группу по вопросам прекращении огня и так далее. Один раз представители ОБСЕ даже договорились с боевиками, те пустят на нейтральную территорию у Трехизбенка наших ремонтников для восстановления перебитого обстрелами газопровода и линий электропередач (ЛЭП). Зимой 2014-го люди там замерзали без света и тепла! Но как только ремонтники вышли к месту повреждения, казачки так называемого Всевеликого войска донского открыли по ним огонь из минометов и стрелкового оружия. Людей удалось вывезти только благодаря бронетехнике 24-й бригады с Яворова. Во время других таких «договоренностей» ремонтники неоднократно попадали под огонь и получали ранения или даже погибали. Поэтому мы перешли к другой тактике.
Луганская область (так же, как и Донецкая) имеет общие коммуникации с оккупированной территории. И как только боевики перебивали наши ЛЭП, мы в ответ перекрывали воду, газ или свет в «ЛНР». Через несколько часов их переговорщики сами выходили на нас и гарантировали полное прекращение огня к восстановлению коммуникаций и даже отправляли на нейтральную территорию своих ремонтников. Мы применяли эту тактику неоднократно и даже не беспокоили по этому поводу высшее руководство государства. Скажу по опыту, что надежды на добрую волю боевиков, Россию, Минск или ОБСЕ - бесполезны. Другого выхода, чем перекрыть им коммуникации, нет. Рядом Донецк, и они очень быстро почувствуют, что такое жить без воды или света. Это наиболее проверенный способ, который всегда действует!
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Закарпатская ОГА совместно с волонтерами отправит гуманитарку жителям Авдеевки
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Комментарии
Рейтинг: 7
ця мавпа догавкаеся до шибеници щоб вас бог покарав
Рейтинг: -13
Ученые установили породу птицы, изображенной на российском гербе:
это мудак двухголовый - символ шизофрении...
Рейтинг: 15
Москалю,боевики и враги украинского народа находятся в Киеве.И С НИМИ МИРА НЕ БУДЕТ,ИБО ТОЛЬКО ВОЙНА ИМ ГАРАНТИРУЕТ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.На сегодня ОБСЕ зафиксировала наличие военной техники В/СУ на линии соприкосновения с Л/НР и Д/НР:42 РСЗО,66 бронемашин и 122 военных грузовика.
Рейтинг: 12
Киевские вообще оборзели,вже не знают как еще накакать.Последняя провокация с самолетом,фюзелаж сцуки пробили сами ломом,а подняли шумиху что по нему стреляли из росси///йского катера и тем более верхнюю часть самолета.Но при этом забыли как над черным морем был сбит зенитной ракетой С-200»пассажирский самолет Ту-154М авиакомпании «Сибирь»,78 чел погибли.Киевские по другому уже не могут-только гадить,фейковать,ходить по миру с протянутой рукой и ездить к агрессору в Россию на заработки.Гитлер бы посмеялся-русские на заработках в Германии в 1941
Рейтинг: 14
С самолетом была чистейшая провокация.После приземления несколько раз проткнули ломом фюзеляж (как раз 3 см.). Киевские способны только на брехню, брешуть и брешутьл штоб оправдаты брехню.Если у Порошенко запор от шоколада, то и в этом Россия будет виновата.А вообще-то надо было сбить его, чтобы пресечь повторные провокации!Они же сбили в 2001 году.
Рейтинг: 9
Какое же лекарство надо дать этим укрополитикам. Что за болезнь их поразила. Ничего не осталось от достоинства, чести. Это только психушка,но это не лечится ничем! И сцуки же, ведь не скажут,что более 200 детей Донбасса погибли под артобстрелами АТО ВСУ.Скажут,что это были российские войска. Но им же этим сцукам, дети придут во снах рано или поздно. Как можно жить так, зная, что убивают по твоему приказу. И убивают детей, женщин, стариков. Растворить таких в кислоте надо.