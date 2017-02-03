Москаль рассказал как заставить боевиков прекратить огонь в Авдеевке

02.02.2017 (13:00)

Москаль предложил действенный способ прекращения огня в Авдеевке

Москаль призывает перекрыть коммуникации на оккупированную территорию, чтобы заставить боевиков прекратить огонь в Авдеевке. Председатель Закарпатской ОГА неоднократно применял такую ​​тактику, когда возглавлял Луганскую, и она всегда действовала на 100 процентов.

- В 2014 - 2015 годах, когда я возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, наши населенные пункты неоднократно оказывались в такой же ситуации, как сейчас Авдеевка, - заявляет Геннадий Москаль. - Было и еще хуже - приходилось на бронетехнике эвакуировать детей или пациентов больниц прямо во время обстрелов. Мы тоже сначала свято верили в ОБСЕ, координационную группу по вопросам прекращении огня и так далее. Один раз представители ОБСЕ даже договорились с боевиками, те пустят на нейтральную территорию у Трехизбенка наших ремонтников для восстановления перебитого обстрелами газопровода и линий электропередач (ЛЭП). Зимой 2014-го люди там замерзали без света и тепла! Но как только ремонтники вышли к месту повреждения, казачки так называемого Всевеликого войска донского открыли по ним огонь из минометов и стрелкового оружия. Людей удалось вывезти только благодаря бронетехнике 24-й бригады с Яворова. Во время других таких «договоренностей» ремонтники неоднократно попадали под огонь и получали ранения или даже погибали. Поэтому мы перешли к другой тактике.

Луганская область (так же, как и Донецкая) имеет общие коммуникации с оккупированной территории. И как только боевики перебивали наши ЛЭП, мы в ответ перекрывали воду, газ или свет в «ЛНР». Через несколько часов их переговорщики сами выходили на нас и гарантировали полное прекращение огня к восстановлению коммуникаций и даже отправляли на нейтральную территорию своих ремонтников. Мы применяли эту тактику неоднократно и даже не беспокоили по этому поводу высшее руководство государства. Скажу по опыту, что надежды на добрую волю боевиков, Россию, Минск или ОБСЕ - бесполезны. Другого выхода, чем перекрыть им коммуникации, нет. Рядом Донецк, и они очень быстро почувствуют, что такое жить без воды или света. Это наиболее проверенный способ, который всегда действует!

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