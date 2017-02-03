Информация по ликвидации последствий непогоды в Закарпатье

03.02.2017 (10:24)

В Закарпатье непогода дает о себе знать

В течение минувших суток на территории Закарпатской области наблюдалось ухудшение погодных условий. В результате на территории области сходили лавины и подтоплены домохозяйства в отдельных населенных пунктах.

02 февраля в 12:10 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о сходе трех снежных масс (общий объем около 85 м.куб.) на автодороге местного значения вблизи с. Ольшаны, Хустского района. Как следствие, движение транспортных средств было приостановлено полностью. В 13:20 снег с дорожного покрытия расчищен, движение транспортных средств обеспечено в обоих направлениях.

В 12:32 сошла снежная лавина (общий объем около 150 м.куб.) на автодорогу местного значения вблизи с. Нересница, Тячевского района. Движение транспортных средств было приостановлено в обоих направлениях. В 14:40 снег с дорожного покрытия расчищен, движение транспортных средств обеспечено в обоих направлениях.

В 15:00 - сход снежной лавины (общий объем около 120 м.куб.) на автодорогу местного значения вблизи пгт Усть-Черная Тячевского района. В 16:40 снег с дорожного покрытия расчищен, движение транспортных средств обеспечено в обоих направлениях.

Около 15:12 произошол сход снежной лавины (общий объем около 20 м.куб.) на автодороге государственного значения Н-09 Мукачево - Рогатин, вблизи с. Костиливка, Раховского района. Как следствие, движение транспортных средств было ограничено и осуществляется в реверсном режиме. В 15:30 снег с дорожного покрытия расчищен, движение транспортных средств обеспечено в обоих направлениях.

В 19:25 - сошла снежная лавина (общий объем около 60 м.куб.) на автодороге государственного значения Н-09 Мукачево - Рогатин, вблизи с. Деловое, Раховского района. В 21:45 снег с дорожного покрытия расчищен, движение транспортных средств обеспечено в обоих направлениях.

В 20:05 произошло схода снежной лавины (общий объем около 30 м.куб.) на автодороге местного значения, вблизи с. Розтоки Раховского района. В 21:15 силами местного населения и техники Раховского ДЭУ снег с дорожного покрытия расчищено, движение транспортных средств обеспечено в обоих направлениях.

2 ноября в 19:10 в результате таяния снега и сильных осадков, а также из-за загромождения придорожных канав, сливных стоков, произошло подтопление 15 частных домохозяйств (высота воды около 15 см.) В с. Пасека, а также перелив воды протяженностью 100 м. Через дорожное полотно автодороги международного значения М06 Киев-Чоп, вблизи с. Голубиное Савеловского района.

К 22:20 в с. Пасека захламленность придорожных канав расчищена, возведены временные укрепления мешками с песком и проводился отвод воды с территории подтопленных домохозяйств. Как следствие, вода сошла самотеком. Угроза подтопления жилых домов ликвидирована, отселения граждан не проводилась.

В с. Голубиное захламленность придорожных канав расчищена. Движение транспортных средств по данному участку автодороги не прекращалось.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось: Свалявский РО В ДСНС Украины в Закарпатской области (2 ед. Техники, 8 в/с), Савеловский ДЭУ (2 ед. Техники, 2 чел.), Местное население (2 ед. Техники, 20 чел. ), ГУ ЧП Украины в Закарпатской области (2 ед. техники, 4 в/с).

3 февраля в 03:40 из-за образования ледового затора на реке Боржава, в с. Бронька Иршавского района по ул. Станционной вода подтопила 1 жилой дом и около 20 частных домохозяйств (высота воды составляет около 30-50 см.).

В доме проживали 4 человека, из них 1 ребенок. В настоящее время всех его жителей эвакуированы и переселены к родственникам.

В 04:50 состоялось заседание Межведомственного штаба по ликвидации данного события под председательством председателя Иршавской РГА. К месту образования ледового затора направлено отделение группы пиротехнических работ АРЗ СП УДСНС Украины в Закарпатской области.

К ликвидации последствий непогоды состоянию также привлечено - 2 ед. техники и 10 человек личного состава Иршавского РО УДСНС Украины в Закарпатской области, 3 человека Иршавского горного поисково-спасательного отделения, 20 человек от местного населения и подразделения ГУ ЧП Украины в Закарпатской области.

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