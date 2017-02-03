В Закарпатье в селевой поток накрыл легковушку с людьми (ФОТО)

03.02.2017 (11:17)

В Закарпатье легковушка с пассажирами попала в селевой поток

Поднятие температуры и интенсивные дожди спровоцировали таяние снега и схода лавин в высокогорных районах Закарпатья. Под утро пятницы (3.02) в с.Билын (Раховский район) сошел селевой поток, который перекрыл трассу государственного значения «Мукачево - Рогатин».

- Для расчистки дороги задействована техника Ясинянского лесхоза, автодорожники и бригада местных жителей, - сообщает Геннадий Москаль. - Несмотря на предупреждение о невозможности движения, водитель одного из легковых, стоявших на трассе, попытался прорваться через затор и застрял. Силами тяжелой техники автомобиль отбуксировали в безопасное место, водителя с пассажирами отогрели и напоили горячим чаем. По состоянию на 8.30 селевой поток в Билыне расчищен, движение автомобилей по трассе «Мукачево - Рогатин» восстановлено.

В течение минувшей ночи на Раховщине возле с.Деловое и с.Ростоки сошли три снежные лавины, которые частично перекрыли автодорогу. На 8.00 пятницы снежные заторы расчищены, автомобильное движение восстановлено. В ночь на пятницу в Тисе начался ледоход. В отдельных местах высота ледовых льдин достигала 3 - 4 метров. В районе Рахова произошло незначительное повышение уровня воды в Тисе. Угрозы паводка пока нет, спасатели и водники следят за ситуацией.

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