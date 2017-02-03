В Закарпатье из-за мини ГЭС возникла угроза выхода реки из русла (ФОТО)

03.02.2017 (12:41)

Снежный паводок в Н.Быстрый

Сильные осадки и потепление привело к ледоходу на реке Рика, подперла сход льда и поднялась вода. На реке образовались ледовые поля протяженностью 5 км.

Об этом сообщил на своей странице в ФБ журналист Роман Келемен.

"Лед снес мостик, отрезал жителей приселка Мередюк там размещено 40 домов. В сельском совете Н.Быстрый собрались жители и требуют встречи с владельцами мини ГЭС, ведь сильные осадки смогут привести к подтоплению поселка и отрезка дороги на Межгорье. Сельский голова вчера звонил ​​и предупреждал о возможных последствиях, а власть не реагировала", - пишет Роман.

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