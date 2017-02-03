В Закарпатье из-за мини ГЭС возникла угроза выхода реки из русла (ФОТО)

|Снежный паводок в Н.Быстрый
Сильные осадки и потепление привело к ледоходу на реке Рика, подперла сход льда и поднялась вода. На реке образовались ледовые поля протяженностью 5 км.
Об этом сообщил на своей странице в ФБ журналист Роман Келемен.
"Лед снес мостик, отрезал жителей приселка Мередюк там размещено 40 домов. В сельском совете Н.Быстрый собрались жители и требуют встречи с владельцами мини ГЭС, ведь сильные осадки смогут привести к подтоплению поселка и отрезка дороги на Межгорье. Сельский голова вчера звонил и предупреждал о возможных последствиях, а власть не реагировала", - пишет Роман.
-
В Закарпатском селе река вышла из русла: Затоплены дворы, гибнет скот (ВИДЕО, ФОТО)
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: -4
Не знаю, почему тут так медлят, но уже выложили новую серию!
Смотрим здесь, ребята - HD17.RU
Рейтинг: -4
Не знаю, почему тут так медлят, но уже выложили новую серию!
Смотрим здесь, ребята - HD17.RU