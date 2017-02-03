На реке Уж начался ледоход (ВИДЕО, ФОТО)

03.02.2017 (14:45)

В пределах Ужгорода на реке начался ледоход

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На реке Уж в пределах Ужгорода начался ледоход. В соответствии с поручением мэра Богдана Андриива, уже работают две мониторинговые группы, в состав которых входят сотрудники нескольких структурных подразделений Ужгородского городского совета - в микрорайоне Радванка и у Боздошского моста, которые отслеживают прохождение льда.Дополнительные наблюдательные группы из числа своих работников привлекли ООО "Жилье-Сервис" и ЖРЕР №4.В случае возникновения заторов, препятствующие свободному прохождению воды, будут привлечены работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС), которые будут ликвидировать заторы.