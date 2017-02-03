Венгрия : Бабло, которое можно заработать с Россией, побеждает зло

04.02.2017 (09:50)

Визит Путина в Венгрию поверг ЕС в шок и ступор

Визит Владимира Путина в Будапешт взбудоражил европейские и украинские СМИ. Во-первых, всем обидно, что президент России не только спокойно прилетел в страну, входящую в Евросоюз и НАТО, но и нашел там понимание и всяческую поддержку.

А во-вторых, выясняется, что Россия оказывается может предложить странам Евросоюза очень привлекательные условия сотрудничества, которые могут перевесить все разговоры о европейской солидарности против России. Как всегда, внезапно обнаружилось, что бабло, которое можно заработать с Россией, побеждает зло.

А ещё премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанес удар в спину украинской дерьмократии, заявив, что транзит газа через Украину является ненадежным, и что Венгрия поддерживает диверсификацию поставок. В переводе с венгерского дипломатического языка, на обычный русский это звучит примерно так «Украина и Нафтогаз идут лесом, мы поддерживаем Северный Поток 2, так как Путин обещал нам поставлять через него газ». Вот Украине для полного счастья не хватало еще одной европейской страны, которая поддерживает Северный Поток 2.

На этом фоне решение внести в Раду законопроект, который сильно урежет в правах русский и венгерский язык на Украине, выглядит очень своевременным, ибо оно еще сильнее разозлит Будапешт, который традиционно яростно защищает права венгерского меньшинства в других странах.

Тут нужно сказать пару слов о самом венгерском премьере, чьё поведение так печалит европейские и украинские СМИ, а также саму Ангелу Меркель. Виктор Орбан — это такой «Порошенко наоборот». Например, вместо того чтобы прислуживать МФВ, Еврокомиссии, Хиллари Клинтон и Джорджу Соросу, он всегда шел с ними на острый конфликт и почти всегда выходил из него победителем. Венгерский премьер — далеко не Че Гевара и хорошо знает меру, но вот делегацию МВФ он из Будапешта просто выгнал, а филиалы фонда Сороса закрыл, при том, что Венгрия всегда считалась чуть ли не собственностью американского миллиардера. С Хиллари Клинтон он всегда был на ножах из-за идеологических разногласий, а Еврокомиссию он не стеснялся игнорировать, когда она что-то требовала от Венгрии, но при этом всегда старался стрясти с неё по максимуму в плане получения европейского финансирования для Венгрии. И вот несмотря на всё это хулиганское поведение и несколько попыток организации цветных революций в самой Венгрии, Орбан вот уже много лет остается у власти, а Венгрия остается в Евросоюзе. Вот это и есть пример правильного отстаивания национальных интересов.

Может быть, успехи венгров связаны с тем, что в Венгрии все-таки есть национально-ориентированная элита, а не только олигархи-клептократы как на Украине.

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