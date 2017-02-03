Привет Автодору: На трассе "Киев-Чоп" можно остаться без колес (ФОТО)

04.02.2017 (10:37)

На трассе "Киев-Чоп" вместе со снегом сходит асфальт

Как всегда, после морозов и снега украинские дороги приходят в плачевное состояние, попав в яму на скорости можно не только повредить колеса, это может привести и к очень серьезной аварии...

"Зимний сурпрайс", на языке водителей "Капкан" находится на международной трассе "Киев-Чоп" и такая коварная яма не одна, охранник с отеля Натали рассказывал, что за ночь бывало до двацяти единиц техники страдает он ямочки "Слава Украине" Попрошу максимальный репост для своих знакомых и друзей, берегите себя и свои автомобили, потому что государство нас забыло уже давно!!! Пламеный Привет Укравтодору от автомобилистов!!!!, - написали в ФБ и опубликовали фото в группе Эвакуатор Закарпатья.

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