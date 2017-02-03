Пассажирский автобус возле Ужгорода вылетел в кювет (ФОТО)

|Возле Ужгорода рейсовый автобус съехал в кювет
Сегодня утром, 4 февраля, в 10 км от областного центра Закарпатья, возле села Глубокое пассажирский автобус "Эталон", который направлялся в сторону Ужгорода, съехал в кювет.
На месте ДТП работала патрульная полиции. Информация о травмированных пассажирах не сообщалась.
Автобус должны были отбуксировать.
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Не знаю, почему тут так медлят, но уже выложили новую серию!
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