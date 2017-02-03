Пассажирский автобус возле Ужгорода вылетел в кювет (ФОТО)

04.02.2017 (14:04)

Возле Ужгорода рейсовый автобус съехал в кювет

Сегодня утром, 4 февраля, в 10 км от областного центра Закарпатья, возле села Глубокое пассажирский автобус "Эталон", который направлялся в сторону Ужгорода, съехал в кювет.

На месте ДТП работала патрульная полиции. Информация о травмированных пассажирах не сообщалась.

Автобус должны были отбуксировать.

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