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Пассажирский автобус возле Ужгорода вылетел в кювет (ФОТО)

04.02.2017 (14:04)
Возле Ужгорода рейсовый автобус съехал в кювет
Возле Ужгорода рейсовый автобус съехал в кювет

Сегодня утром, 4 февраля, в 10 км от областного центра Закарпатья, возле села Глубокое пассажирский автобус "Эталон", который направлялся в сторону Ужгорода, съехал в кювет.

На месте ДТП работала патрульная полиции. Информация о травмированных пассажирах не сообщалась.

Автобус должны были отбуксировать.
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Напомним, вчера На трассе "Киев-Чоп" в ДТП попали 5 фур, есть жертвы (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

04.02.2017 (15:25) / KevinTar

Не знаю, почему тут так медлят, но уже выложили новую серию!
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