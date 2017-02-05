Африканец пытался нелегально попасть через Закарпатье в Румынию

05.02.2017 (13:40)

В Закарпатье задержали очередного нелегала

Нелегала, который незаконно пересекал украинско-румынскую границу, задержали пограничники отдела «Хижа» Мукачевского отряда.

О появлении в приграничье неизвестного с африканской внешностью охранникам госграницы сообщили местные жители. Немедленно пограничниками было организовано оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых на окраине поселка Хижа Виноградовского района указанное лицо задержали.

Человек в возрасте 28 лет направлялся в сторону границы, никаких документов при себе он не имел, а пограничникам сообщил, что является гражданином Кот-д'Ивуара.



Во время фильтрационных мероприятий, пограничники выяснили, что на территорию Украины иностранец попал законным путем около семи лет назад. Некоторое время проживал в Киеве, затем переехал в Одессу. Все время мужчина пытался каким - либо образом легализоваться в Украине. В конце концов решил незаконно попасть в одну из стран Евросоюза с целью улучшить свою жизнь.

Кто помогал нелегальному мигранту в организации незаконного путешествия устанавливается. Сейчас задержанный доставлен в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. Дальнейшую судьбу путешественника и оценку его действиям будет определять суд.

-

В Закарпатье пограничники задержали 5 нелегалов из экзотических стран (ФОТО)



