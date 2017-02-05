Пьяный закарпатец угрожая гранатой пытался ограбить магазин (ФОТО)

06.02.2017 (10:52)

В Закарпатье вор, угрожая гранатой, пытался обчистить магазин

Сотрудники Береговского отдела полиции задержали и поместили в изолятор временного содержания местного жителя, который, угрожая гранатой, пытался обокрасть магазин в Берегово.

Вчера, 5 февраля, на службу «102» обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный пытался ограбить овощной магазин с предметом, извне похожим на гранату. Следственно-оперативная группа с группой реагирования патрульной полиции на месте происшествия, в 5 метрах от автозаправки обнаружили 28-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал взорвать гранату. Принятыми мерами работникам полиции удалось задержать данное лицо.

До приезда ГСЧС удалось установить, что граната является учебной, кроме этого у подозреваемого обнаружено и изъято 1 кг жевательных резинок, чай и конфеты. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания Виноградовского отделения полиции.

Полиция возбудила по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Кроме этого начато производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража с проникновением.

Кроме этого, задержанный береговчанин подозревается еще в двух кражах: тостеров, миксера, наполнителя к колбасе, общая стоимость 16 000 гривен в торговом павильоне на местном рынке и спортивной одежды из магазина, нанеся ущерб в 21 000 гривен.

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