На Закарпатье рейсовый автобус с пассажирами сорвался с 15-метрового обрыва (ФОТО)

07.02.2017 (09:51)

На Закарпатье автобус с 11 пассажирами слетел в пропасть

Сегодня (7.02) около 6.30 утра в с.Квасы Раховский район (Закарпатье) сорвался в обрыв автобус «Эталон», выполнявший рейс «Ясиня-Ужгород».

По предварительным данным, водитель, превысив скорость, не вписался в поворот возле кафе «Лесная песня». В результате автобус съехал на обочину и перевернулся на бок.

- Высота обрыва над Тисой в этом месте составляет более 15 метров, - сообщает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров.

На место сразу выехал председатель Раховского РГА, несколько бригад скорой помощи и спасатели. На момент аварии в «Эталоне» было 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы. Медицинская помощь понадобилась и водителю, хотя каких-то травм у него не обнаружили (мужчине стало плохо в результате шока). Сейчас спасатели извлекают автобус с обрыва.

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На днях возле Ужгорода пассажирский автобус вылетел в кювет (ФОТО)



