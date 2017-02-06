На Закарпатье в реках поднялась вода из-за ледяного затора в Венгрии

07.02.2017 (10:06)

В Венгрии на Тисе образовался ледовый затор длиной 12 километров

По состоянию на 9.30 вторника (7.02) максимальный уровень паводковой волны в Закарпатье зафиксирован в двух реках возле Чопа.

В Латорице вода поднялась до 5 метров (высота дамб здесь составляет 7 метров), а в Тисе - до 6 метров (высота дамб - 12 метров).

- На территории Венгрии на Тисе образовался ледовый затор длиной 12 километров, который замедляет движение паводковой воды через Закарпатье, - отмечает Геннадий Москаль. - Однако угрозы выхода реки из берегов нет.

Пока подтопленными остаются около 200 гектаров сельскохозяйственных угодий в Иршавском и Виноградовском районах, сейчас вода с полей постепенно возвращается в русла рек.

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