Закарпатские целебные минеральные источники и гуцульская пицца (ВИДЕО)

07.02.2017 (10:36)

Целебные минеральные источники Закарпатья

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"Затрак с 1+1" начал зимнее путешествие по Закарпатью. Они побывали в селе Квасы, которое славится своими целебными минеральными водами. А еще вы увидите, как готовится настоящая гуцульская пицца.Село Квасы - настоящая жемчужина, которая спрятана между двумя горными хребтами - Черногорским и Свидовецким, благодаря этому местность имеет особый микроклимат - влажный и практически безветренный. Едут в Квасы, прежде всего не за красотами, а за здоровьем. Вся минеральная вода здесь разная по свойствам и на вкус, а источников насчитывается около двухсот, температура воды всегда стабильна - +10 и зимой, и летом.