Мукачевка отсудила деньги у Автодора за поврежденное из-за ямы авто (ВИДЕО)

07.02.2017 (11:23)

Жительница Мукачево выиграла суд у Автодора

Рейтинг: 4

Жительница Мукачево обратилась в суд после того, как в выбоине на дороге повредила свое авто, и выиграла дело против автодоровцев. За ремонт двух колес женщина отсудила 13 тысяч гривен.Елена Цива рассказала, что выбоина была залита дождем, а потому незаметной. После попадания в нее машина стала неуправляемой – у нее были разорваны две покрышки и погнуты диски. Автомобиль понесло на встречную полосу и лишь чудом обошлось без более серьезного ДТП. На место водитель вызвала полицию и составила акт о происшествии, а когда страховая компания отказалась покрывать ущерб – пошла в суд. Где неожиданно для себя самой выиграла дело.Государственное агентство, которое занимается состоянием дорог, от комментариев воздержалось, зато сообщило официальную статистику, согласно которой в прошлом году число дорожно-транспортных происшествий из-за плохого асфальта составляло менее процента от общего количества аварий.Юристы говорят, что судебные иски против автодоровцев могут стать действенным инструментом борьбы украинцев за лучшие дороги. Не скрывают, что в пользу водителей будет работать человеческий фактор, ведь и судьи, и прокуроры с адвокатами ездят по тем же дорогам и так же вынуждены ремонтировать свои авто, поэтому к таким искам могут относиться со скрытой симпатией. Когда исков наберется достаточно, чтобы дорожники поняли, что им дешевле будет отремонтировать трассы, чем судиться с водителями – ситуация изменится кардинально. Для обращения в суд автовладельцам советуют вызывать полицию, составлять акт о происшествии, снять на фото состояние дороги и машины. И если экспертиза докажет причинно-следственную связь повреждения машины с состоянием дорог – судебные перспективы будут вполне реальные.