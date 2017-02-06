В Ужгороде СБУ предотвратила провокации во время протестной акции "пересичников"

07.02.2017 (13:26)

В Ужгороде "пересичники" вышли на акцию протеста под стенами Закарпатской ОГА

Сотрудники Управления СБ Украины в Закарпатской области предотвратили возможное совершение антиконституционных действий и других провокаций во время запланированных акций владельцев авто на иностранном регистрации в Ужгороде.

Разоблачен местный житель, который через соцсеть призвал проводить акции протеста и с оружием в руках захватывать государственную власть. Этому гражданину объявлено подозрение по ч.2 ст.109 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Одному из организаторов акции так называемых «пересечников» сотрудники регионального Управления СБУ объявили официальное предостережение и предупредили об уголовной ответственности за преступления против основ национальной безопасности.

Спецслужба и в дальнейшембудет жестко реагировать на проявления сепаратизма и антиконституционной деятельности, - прокомментировал начальник Управления СБ Украины в Закарпатской области Олег Воеводин, информирует Пресс-группа УСБУ в Закарпатской области.

В Ужгороде "пересичники" пикетировали администрацию (ФОТО)