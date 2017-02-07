В ДНР заявили о гибели командира батальона «Сомали»

|Убит командир батальона "Сомали" Гиви
В штабе оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.
«Сегодня в 06:12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как Гиви, — сообщил представитель штаба Донецкое агентство новостей.
Михаил Толстых погиб при взрыве у себя в кабинете. Сейчас на месте работает следственная группа.
Напомним, 16 октября в Донецке был убит один из командиров ополчения ДНР Арсен Павлов с позывным Моторола. Власти самопровозглашённой республики расценили произошедшее как теракт.
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