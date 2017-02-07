Экс-начальник УМВД Закарпатья Сергей Князев возглавил Нацполицию Украины

|Сергей Князев возглавил Нацполицию Украины
Сергея Князева назначили председателем Национальной полиции Украины. Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.
До нынешнего назначения, Князев возглавлял департамент уголовного розыска Нацполиции. Сергей Князев на заседании Кабмина сообщил, что «непримиримая борьба с преступностью» станет его девизом на новой должности.
Сергей Князев работал в уголовном розыске с 1995 года. С 2013 года Князев возглавлял управление УМВД в Закарпатской и Ровенской областях.
Напомним, что на должность претендовали три кандидатуры: Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.
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Комментарии
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У предложенного главой МВД Арсеном Аваковым кандидата на пост главы Нацполиции Сергея Князева в декларации указано две квартиры под Киевом: в Броварах и в поселке Чабаны.
Но на его жену записано семь квартир, три машин и нескольких земельных участков, сообщает проект Народное НАПК журналиста Дениса Бигуса.
Человек который знает что всё равно всплывут эти квартиры и согласен с назначением в открытую в месте с властью смеётся над народом зная что ему ни хрена не будет
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Помнится, как угрюмое стадо мычало перед выборами Петра - *Он поднял свой бизнес, подымет и страну* Ко-ко-ко-...
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Небось и субсидии оформлены.