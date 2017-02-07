Экс-начальник УМВД Закарпатья Сергей Князев возглавил Нацполицию Украины

08.02.2017 (13:06)

Сергей Князев возглавил Нацполицию Украины

Сергея Князева назначили председателем Национальной полиции Украины. Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

До нынешнего назначения, Князев возглавлял департамент уголовного розыска Нацполиции. Сергей Князев на заседании Кабмина сообщил, что «непримиримая борьба с преступностью» станет его девизом на новой должности.

Сергей Князев работал в уголовном розыске с 1995 года. С 2013 года Князев возглавлял управление УМВД в Закарпатской и Ровенской областях.

Напомним, что на должность претендовали три кандидатуры: Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.