Закарпатская ОГА направила ​​в Кабмин и ВР резолюцию относительно языковых законопроектов

09.02.2017 (09:43)

В Закарпатской ОГА приняли резолюцию о языковых законопроектах

8 февраля за Круглым столом по обсуждению языковых законопроектов в ходе открытой дискуссии представители облгосадминистрации, областного совета и национально-культурных обществ Закарпатья приняли совместную резолюцию.

Резолюция направлена ​​в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины:

Государственным языком Украины является украинский - это норма закреплена как в Конституции Украины, так и в законах и нормативных актах Украины.

Конституция Украины статьей 10 гарантирует свободное развитие, использование и защита языков национальных меньшинств.

Украина ратифицировала ряд международных правовых актов, имеющих непосредственное отношение к языкам национальных меньшинств. Это Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств, Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Согласно ст.9 Конституции Украины, действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дала Верховная Рада Украины, являются частью национального законодательства Украины.

Представители национальных меньшинств, которые живут в Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком.

В конце 2016 и в начале 2017 в Верховной Раде Украины по представлению народных депутатов зарегистрированы три законопроекта по регулированию языковых отношений в стране:

проект закона «О языках в Украине» №5556 от 19.12.2016р .;

проект закона «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине» № 5669 от 19.01.2017р .;

проект закона «О государственном языке» № 5670 от 19.01.2017р.

Ряд положений в зарегистрированных законопроектах противоречат двусторонним договорам Украины с соседними странами, в частности, Молдовой, Румынией, Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.

Кроме того, положение в законопроектах не соответствуют международно-правовым актам и Конституции Украины.

Так, согласно ст.22 Конституции Украины, при принятии новых законов, прав и свобод человека, закрепленные Конституцией Украины, не могут быть отменены и не допускают сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, этнического и социального происхождения, по языковым или другим признакам.

Согласно ст.53 Конституции Украины, гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке.

Эти конституционные нормы не учтены в трех языковых законопроектах, зарегистрированных в Верховной Раде Украины.

Учитывая это, призываем Верховную Раду Украины:

Направить данные законопроекты на правовую экспертизу в Венецианскую комиссию.

Провести научную экспертизу законопроектов в Институте государства и права и Институт украинского языка Национальной академии наук Украины.

Организовать в Верховной Раде Украины общественные слушания относительно порядка применения украинского языка и языков национальных меньшинств.

Перед принятием закона «О языках в Украине» принять закон «О коренных народах в Украине», на который ссылаются авторы трех законопроектов (сейчас такого закона в Украине нет).

Предлагаем Кабинету министров Украины разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект «О языках в Украине», основанный на основе Конституции Украины, действующих законов и международных договоров Украины.

Призываем Верховную Раду Украины взвешенно подходить при принятии законов, регулирующих порядок функционирования языков в Украине, поскольку поспешность или некомпетентность в этих вопросах могут привести к межнациональным конфликтам, рост эмиграционных процессов и не ведут к консолидации общества.

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В законопроектах о языках нацменьшинств куча несуразностей, - Москаль



