Закарпатская ОГА направила ​​в Кабмин и ВР резолюцию относительно языковых законопроектов

|В Закарпатской ОГА приняли резолюцию о языковых законопроектах
8 февраля за Круглым столом по обсуждению языковых законопроектов в ходе открытой дискуссии представители облгосадминистрации, областного совета и национально-культурных обществ Закарпатья приняли совместную резолюцию.
Резолюция направлена в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины:
Государственным языком Украины является украинский - это норма закреплена как в Конституции Украины, так и в законах и нормативных актах Украины.
Конституция Украины статьей 10 гарантирует свободное развитие, использование и защита языков национальных меньшинств.
Украина ратифицировала ряд международных правовых актов, имеющих непосредственное отношение к языкам национальных меньшинств. Это Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств, Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Согласно ст.9 Конституции Украины, действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дала Верховная Рада Украины, являются частью национального законодательства Украины.
Представители национальных меньшинств, которые живут в Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком.
В конце 2016 и в начале 2017 в Верховной Раде Украины по представлению народных депутатов зарегистрированы три законопроекта по регулированию языковых отношений в стране:
проект закона «О языках в Украине» №5556 от 19.12.2016р .;
проект закона «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине» № 5669 от 19.01.2017р .;
проект закона «О государственном языке» № 5670 от 19.01.2017р.
Ряд положений в зарегистрированных законопроектах противоречат двусторонним договорам Украины с соседними странами, в частности, Молдовой, Румынией, Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.
Кроме того, положение в законопроектах не соответствуют международно-правовым актам и Конституции Украины.
Так, согласно ст.22 Конституции Украины, при принятии новых законов, прав и свобод человека, закрепленные Конституцией Украины, не могут быть отменены и не допускают сужение содержания и объема существующих прав и свобод.
Согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, этнического и социального происхождения, по языковым или другим признакам.
Согласно ст.53 Конституции Украины, гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке.
Эти конституционные нормы не учтены в трех языковых законопроектах, зарегистрированных в Верховной Раде Украины.
Учитывая это, призываем Верховную Раду Украины:
Направить данные законопроекты на правовую экспертизу в Венецианскую комиссию.
Провести научную экспертизу законопроектов в Институте государства и права и Институт украинского языка Национальной академии наук Украины.
Организовать в Верховной Раде Украины общественные слушания относительно порядка применения украинского языка и языков национальных меньшинств.
Перед принятием закона «О языках в Украине» принять закон «О коренных народах в Украине», на который ссылаются авторы трех законопроектов (сейчас такого закона в Украине нет).
Предлагаем Кабинету министров Украины разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект «О языках в Украине», основанный на основе Конституции Украины, действующих законов и международных договоров Украины.
Призываем Верховную Раду Украины взвешенно подходить при принятии законов, регулирующих порядок функционирования языков в Украине, поскольку поспешность или некомпетентность в этих вопросах могут привести к межнациональным конфликтам, рост эмиграционных процессов и не ведут к консолидации общества.
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В законопроектах о языках нацменьшинств куча несуразностей, - Москаль
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