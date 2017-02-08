Правительство Чехии увеличило квоту для гастарбайтеров из Украины

09.02.2017 (19:25)

Хорошая новость для безработных украинцев - в Чехии можно найти работу

В Чехии 8 февраля приняло решение о двукратном увеличении количества работников из Украины. Об этом заявил глава чешского МИД Любомир Заоралек.

По его словам, квота возрастет с нынешних 3 тысяч 800 приблизительно на такое же количество.

Будет также увеличена и численность работников в Генеральном консульстве Чехии во Львове и в Министерстве внутренних дел, которые занимаются оформлением трудоустройства украинцев.

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