Полиция задержала закарпатца во время сбыта огнестрельного оружия (ФОТО)

10.02.2017 (10:34)

Закарпатец сбывал огнестрельное оружие

24-летний житель с.Квасово Береговского района пытался сбыть за 12000 гривен малокалиберную винтовку, но был задержан правоохранителями. По данному факту полиция начала уголовное производство.

Правоохранители получили информацию о том, что житель Береговского района ищет покупателя на огнестрельное оружие. Задержали мужчину во время сбыта арсенала.

Работниками Береговской полиции совместно с оперативниками отдела внутренней безопасности в Закарпатской области задержан 24-летний житель с.Квасово Береговского района. Мужчина продал кустарно изготовленную малокалиберную нарезную винтовку с 7 патронами за 12000 гривен.

Оружие и деньги изъяты. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Решается вопрос об уведомлении фигуранту дела о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Оружие и патроны направлены на экспертизу.

Досудебное расследование по делу продолжается.

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