Ужгородец регулярно воровал алкоголь из супермаркета

10.02.2017 (11:45)

В Ужгороде из супермаркета систематически вовровали алкоголь

Сотрудники криминальной полиции Ужгородского отдела установили, что алкоголь из супермаркета в областном центре Закарпатья выносил не заплатив, один и тот же человек.

В полицию поступило несколько обращений о краже спиртного из торгового зала одного из ужгородских магазинов всеукраинской сети супермаркетов. В полицию заявил о краже охранник магазина сомообслуговування и сообщил, что в разное время у них с прилавков исчезали бутылки с ликерами и виски. Общую сумму ущерба оценили в 2163 гривен.

Сотрудники криминальной полиции Ужгородского отдела быстро установили, что ко всем этим кражам причастен один и тот же человек. Им оказался 33-летний безработный житель Ужгорода. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него, по каждому из эпизодов начато уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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