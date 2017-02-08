Возле Ужгорода рейсовый автобус "Киев-Вена" на скорости вынесло с дороги (ФОТО)

10.02.2017 (15:31)

Возле Ужгорода в ДТП попал автобус "Киев-Вена"

Сегодня, 10 февраля под Ужгородом произошло дорожно-транспортное происшествие. В кювете оказался маршрутный автобус "EUROCLUB" сообщением "Киев-Вена".

Как сообщают свидетели, к счастью никто не пострадал, а автобус может дальше продолжать свой рейс.

На место аварии прибыли патрульные и спасатели.

Как рассказал водитель автобуса, был гололед, начался дождь и поперек дороги, развернуло другое авто.

Чтобы избежать еще большей аварии водитель принял решение свернуть с дороги в кювет.

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