Яценюк : Железный забор за $4 млрд на границе с РФ эффективный и дешевый!

11.02.2017 (09:05)

Яценюк получил 4 млрд долларов на Европейский ВАЛ

Бывший премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предложил Соединенным Штатам воспользоваться своим проектом строительства фортификационных сооружений и охранных систем "Европейский вал" (или "Стена") при возведении стены на границе с Мексикой.

Об этом он сообщил, выступая на Киевском форуме для молодежи, пишет "Укринформ".

Экс-премьер отметил, что балтийские страны начали строительство границы по украинскому проекту. И в случае необходимости Украина может передать проект и в США.

По его мнению, проект более эффективный и дешевый по сравнению с тем, который американское правительство хочет построить на границе с Мексикой.

"Я, кстати, посчитал: по их расчетам, в них 1 км границы стоит около 10 млн долларов. Это раз в 30-40 дороже, чем тот проект, который есть в Украине", - добавил Яценюк.

Он отметил исключительность украинского проекта, указав, что за два десятилетия "ни одно правительство, ни одна власть" не взялись за строительство государственной границы с РФ, а возглавляемое им правительство в 2014 году решилось на реализацию проекта.

Яценюк отметил, что если бы финансирование шло так, как предлагал он, до конца 2018 граница была бы достроена.

Как известно, готовность Европейского вала, на который Яценюк получил 4 млрд долларов, практически нулевая.

НАБУ уже почти год ведет расследование возможного хищения денег на проекте "Стена".

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Яценюка возглавить строительство стены на границе с Мексикой