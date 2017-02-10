В Ужгород на традиционный зимний слет съехались байкеры из разных стран (ФОТО)

11.02.2017 (16:49)

В Ужгороде на зимний слет собрались байкеры из разных стран

В Ужгород на традиционный зимний байк-слет съехались байкеры из почти 10 стран мира. На слете уже зарегистрировано более 125 байкеров. В частности, это гости из Украины, России, Венгрии, Польши, Словакии, Белоруссии, Сербии, Молдовы и Великобритании.

В пятницу байкеры выезжали на отдых в Лумшоры, а вечером продолжили застолье в одном из ужгородских пабов. Здесь для гостей слета выступили музыканты группы "Тequila". В этом году слет байкеров проходит в стиле "Бомж-party".

Сегодня байкеры-бомжи "выйдут в люди". В частности, поддерживая тематитику слета и соблюдая "дресс-код", байкеры отправились на бричке на фестиваль "Ужгородская палачинта", где устроят яркую фотосессию, а затем завершат нынешний слет шумной вечеринкой.

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