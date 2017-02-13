Венгрия поможет Закарпатью прививками от кори

14.02.2017 (08:51)

Венгрия обеспечит потребности Закарпатья в дефицитных вакцинах

Венгрия предложила 20 тысяч доз вакцины против кори для медицинских нужд Закарпатской области Украины для предотвращения распространения эпидемии этой болезни из соседней Румынии.

Об этом 13 февраля сообщил Иштван Ґрежа, уполномоченный правительства Венгрии по вопросам сотрудничества и координации правительственных действий по развитию области Сабольч-Сатмар-Берег и Закарпатья.

По словам Иштвана Ґрежи, в прошлом году Венгрия обязалась в течение следующих пяти лет в случае необходимости обеспечить потребности Закарпатья в дефицитных вакцинах для прививки жителей области разных возрастов.

Поставки этих препаратов из Венгрии в соседний регион Украины начнутся уже через несколько дней, только главный санитарный врач Венгрии согласует процедуру передачи вакцин с руководителем соответствующей службы Закарпатья, отметил Ґрежа.

Он добавил, что венгерская сторона изучает запрос украинских коллег по вакцинации населения региона в текущем году и уже начала процесс государственных закупок лекарств, исходя из сметы на сумму почти 500 миллионов форинтов (более 1 миллиона 700 тысяч долларов США).

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