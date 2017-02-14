На КПП "Ужгород" конфисковали "Мерседес" с ложными данными о стоимости (ФОТО)

14.02.2017 (15:57)

Закарпатские таможенники изъяли "Мерседес" с ложными данными о стоимости

Накануне на таможенном посту «Ужгород» Закарпатской таможни ГФС работники таможни пресекли незаконную попытку ввоза в Украину автомобиля.

Украинец выбрал для прохождения таможенного контроля «красный коридор». В пункт пропуска гражданин заехал на автомобиле «MERCEDES VITO», который следовал из Германии в Украину в частных делах.

Согласно поданным к таможенному контролю товаросопроводительным документам, через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт» перемещался «MERCEDES VITO», в 2014 года выпуска, общей стоимостью 10 250 евро.

В ходе проведения таможенного контроля, у работников таможни возникли сомнения относительно стоимости транспортного средства. В частности, в результате проведения сверки документов, которые подавались таможенными органами Словакии, установлено, что стоимость перемещаемого транспортного средства выше, чем в документах, представленных к таможенному контролю таможенным органам Украины.

Таким образом гражданин совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины автомобиля «MERCEDES VITO», с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу Украины как основания для его перемещения документа, содержащего ложные данные о стоимости автомобиля.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, автомобиль изъяты.

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