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Подростковый флешмоб смерти добрался и до Ужгорода (ФОТО, ВИДЕО)

15.02.2017 (10:27)
Смертельный подростковый флешмоб уже добрался до Ужгорода
Смертельный подростковый флешмоб уже добрался до Ужгорода
В Ужгороде появились символы присущие для так называемых «групп смерти» склоняющих детей к суициду, которые набирают большую популярность в сети.
На одной из автобусных остановок Ужгорода можно увидеть большое граффити с изображением «4:20» и иероглифом под ним. Символ «4:20» является определенным кодом, который узнают участники опасной смертоносной игры. Цифры означают время, в которое дети должны просыпаться, чтобы получить следующее задание игры. Он выбран не случайно: именно тогда человеческая психика наиболее подвержена воздействию и не способна сопротивляться внушению.
Не исключено, что данный рисунок может быть очередным заданием для тех, кто в игре.
Стоит также отметить, что за прошедшую неделю в Украине участились случаи детских самоубийств, которые связывают с участием подростков в данной игре.



В Карпатах повесился известный интернет-блогер

Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

15.02.2017 (10:58) / Edwinvor

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15.02.2017 (10:41) / UisDierb

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