В Закарпатье за ночь полиция нашла два похищенных автомобиля (ФОТО)

15.02.2017 (11:49)

Закарпатские полицейские разыскали два похищенных автомобиля

Два угона автомобилей на днях произошли на Береговщине и Тячевщине. Оба транспортных средства полиция уже нашла и задержала одного похитителя.

В полицию Береговая и Тячева обратились двое мужчин, которые сообщили об исчезновении их автомобилей.

Береговчанин оставил свой микроавтобус марки «LDV-400 Convoy» с документами и ключами припаркованным на привычном месте недалеко от собственного дома. Часа через два заявитель вышел к машине, а ее уже не было. На следующий день данное авто было обнаружено в поле между селами Геча и Чома Береговского района. Его вытащили трактором и доставили на спецплощадку полиции.

Второе похищение авто произошло в селе Широкий Луг Тячевского района. 35-летний владелец автомобиля также оставил свою машину припаркованной на улице. Работники криминальной полиции Дубового установили, что похитил транспортное средство 31-летний родственник потерпевшего. Увидев машину брата ночью на улице нетрезвый родственник разбил стекло на передних дверях, проник в салон и завел двигатель, соединив электропроводку замка зажигания.

В обоих случаях следователи начали уголовные производства по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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