В Украине электрички полностью изношены, скоро не будет на чем ездить

15.02.2017 (12:32)

Изношенность электричек в Украине достигла критического уровня

"Укрзализныця" ежегодно уменьшает количество вагонов в составах и сокращает периодичность курсирования поездов, чтобы продлить срок службы электричек, изношенность пригородных поездов достигла критического уровня.

Электрички убыточные, а денег на новые нет

Пригородные поезда в стране изношены на 85-97% – все они произведены в 60-90 годах прошлого века. Единственный транспорт в нормальном состоянии – рейковые автобусы, но их в стране всего 14. По закону о железнодорожном транспорте, покупать и ремонтировать поезда должна "Укрзализныця" совместно с городами. Но местными бюджетами за 26 лет деньги не выделялись ни разу, а средств железнодорожников не хватает, утверждает начальник департамента пригородных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Владимир Скобленко. За последние 16 лет парк уменьшился на 52 вагона и 44 дизель-поезда. Из-за этого составы электричек сократились из 10 вагонов на маршрут до восьми-шести, а по некоторым маршрутам ездят электрички из четырех вагонов.

"Темпы старения парка электро- и дизель- поездов значительно опережают темпы его обновления. Начиная с 2009 года не куплено ни одного электропоезда для пригородного сообщения" – говорит Владимир Скобленко.

По официальным данным, средний возраст электропоездов достиг 33,5 лет, а количество пассажиров-льготников – 80%. В "Укрзализныце" отмечают, что электропоезда в 2017 продолжат курсировать по своим направлениям: "Отмена маршрутов в 2017 не планируется, но бывают случаи отмены пригородных поездов на несколько дней из-за ремонтных работ". После исчерпания срока работы поезд отправляют на капитальный ремонт. В 2017 году в железнодорожники планируют провести капремонт 10 составов электропоездов пригородного сообщения.

Чтобы продлить срок эксплуатации электричек, предприятие, как и раньше, будет менять периодичность курирования, ограничивать маршруты, а также уменьшать количество вагонов в поездах, отмечают в "Укрзализныце".

Кто должен закупать новые поезда

"Учитывая убыточность пригородных перевозок, региональные подразделения "Укрзализныци" постоянно ведут работу с облгосадминистрациями по повышению тарифов на перевозки пассажиров", – отмечают в департаменте пригородных пассажирских перевозок компании.

Но и из госбюджета никогда не выделялось денег на новые пригородные электрички, утверждают в компании. По словам бывшего замминистра инфраструктуры Александра Кавы, в Европе поезда покупаются за счет государственного и местного бюджета.

"В Украине другой альтернативы нет, кроме того, чтобы начать покупать электропоезда за счет бюджета. Например, Германия на свои железные дороги в год выделяет 10 млрд евро, которые идут на покрытие льгот пассажиров, на покупку новых электропоездов и инфраструктуру", – говорит он.

В Днепропетровской областной госадминистрации нам рассказали, что областной бюджет не может выделять деньги на "Укрзализныцю", так как это запрещено бюджетным кодексом. Эксперт с бюджетных вопросов Ассоциации городов Украины Игорь Онищук подтверждает, что действительно из городских бюджетов должны были поступать деньги филиям "Укрзализныци", но за счет субвенций из госбюджета.

"Раньше была субвенция на покупку новых вагонов и поездов. Но ее очень давно отменили", – комментирует Игорь Онищук.

Но проблемы есть и внутри "Укрзализныци". Учет пассажиров практически не ведется. По словам Александра Кавы, только 35% тех кто должен платить за проезд, покупают билет, остальные – "зайцы". Из-за этого и большие убытки. 100% оплата проезда только на двух вокзалах – пригородном "Киев-Пассажирский" и "Дарница", где установлены турникеты. В качестве эксперимента руководство "Укрзализныци" планирует обеспечить проводников видеокамерами и сопровождением военизированной охраны, чтобы повысить уровень оплаты проезда.

Льготники должны платить за проезд

Износ поездов "Укрзализныци" – системная проблема и относиться не только к пригородным перевозкам, а региональным и грузовым. Чтобы спасти поезда от окончательного износа, у правительства есть год-два, считают эксперты.

Премьер-министр Владимир Гройсман в декабре 2016 заявил, что в 2017 году стартует масштабная модернизация "Укрзализныци" за счет загрузки украинских заводов заказами на новые вагоны и электровозы. Всего в этом году планируют закупить 9 тыс. новых пассажирскиъ и грузовых вагонов: "Мы закладываем серьезную программу модернизации" Укрзализныци ". В следующем году мы будем закупать почти 9000 новых вагонов грузовых и пассажирских. Возможно, мы еще будем некоторые вещи корректировать", – заявил он во время визита на Крюковский вагоностроительный завод.

"Про реформу железнодорожного транспорта в Украине больше говорят, чем делают. К сожалению, есть только регресс – ухудшение ситуации из года в год. Мы имеем фактически год-два, чтобы что-то изменить, в противном случае возникнет вопрос о невозможности "Укрзализныци" выполнять свои базовые функции по перевозу пассажиров и грузов. ", – говорит директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

По словам директора Вовка, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, в котором будет прописан механизм компенсаций проезда, а также монетизировать льготы, чтобы пассажиры получали деньги от государства в руки и сами ими распоряжались. Также новый закон даст шанс частным компания, которые будут инвестировать деньги в пассажирские перевозки.

Сейчас все зависит от того, насколько правительство готово финансировать покупку новых электропоездов, говорит Александр Кава. "Степень износа очень большая, обновлять нужно с этого года, ждать уже времени нет. В бюджете этого года на это денег не заложено, но его можно изменить", – говорит он.

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