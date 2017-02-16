Поезд "Одесса-Ужгород" насмерть сбил жителя Львовщины

16.02.2017 (09:00)

На Львовщине мужчина попал под колеса поезда "Одесса-Ужгород"

Во Львовской области пассажирский поезд сообщением "Одесса-Ужгород" насмерть сбил мужчину, причины происшествия выясняют правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Вчера, 15 февраля, в 10:30 ч. на регулируемом железнодорожном переезде в городе Обухов, пассажирским поездом № 107 сообщением "Одесса - Ужгород" был смертельно травмирован, местный житель, 1934 года рождения.

Тело погибшего доставлено в морг Пустомытовского ЦРБ.

Причины происшествия выясняются.

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