Майданный ужас без конца : Беркут против СБУ и гранаты Кремля

|Активистов Майдана забрасывали российскими гранатами
Спустя три года после кровавых событий на Майдане виновные в массовых убийствах активистов так и не найдены. Не могут в ГПУ похвастаться и расследованием смертей первых жертв — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.
Родственники Небесной сотни уже разуверились в том, что в деле когда-нибудь будет поставлена точка, поскольку, по их мнению, следы заметают на самом верху.
Как сейчас продвинулось следствие?
В материалах дела все же обнаружились некоторые новые нюансы. Другой вопрос: насколько они соответствует истине или же следствие просто делает «нужные» в нынешней политической ситуации выводы. Например, установлено, что активистов Майдана забрасывали российскими гранатами.
В январе-феврале 2014 года с военного аэродрома «Чкаловский» (Подмосковье) трижды в Жуляны и Гостомель, согласно материалам дела, летали самолеты, набитые спецсредствами.
«Это ручные аэрозольные гранаты повышенной мощности «Рулет ВВ», ручные аэрозольные «Дрейф-2», гранаты белого дыма РДГ-2б, гранаты стационарной установки «Пламя М», светошумовые гранаты «Факел С» и «Заря 2», 40 мм выстрел акустического и светозвукового действия, гранаты раздражающего и светозвукового действия, изделие «Дрофа». При этом за таможенное оформление Украина еще заплатила России 1,2 млн грн, чем нанесла ущерб интересам МВД Украины», — говорится в материалах дела.
Также силовики собирают информацию о тех, кто 18 февраля с 21:00 и до 9:00 19 февраля 2014-го находился в центре событий — возле Октябрьского дворца, Дома профсоюзов, в отеле «Украина», возле дома №6 по ул. Городецкого, «Глобуса» на Институтской, и на пересечении ул. Малоподвальная и Гринченко. Именно там, считают следователи, находились подозреваемые в убийствах и нанесении увечий силовикам.
Появилась информация, что от рук милиции пострадали не только активисты, но и спецслужбы. Следователи просили у судов разрешения на доступ к медицинским картам сотрудников СБУ. Причем именно тех, кто уволился по состоянию здоровья в период с 30 ноября по 10 декабря 2013-го. Дело в том, что за неделю оттуда ушли 54 человека, причем все, как один, указывали причину: «по состоянию здоровья».
В ГПУ подозревают, что с работы силовикам пришлось уйти не по своей воле, а они получили травмы от беркутовцев еще в ночь на 30 ноября, когда под видом установки елки произошел силовой разгон Евромайдана. «Есть основания считать, что указанные лица, то есть сотрудники СБУ, могли получить телесные повреждения в результате событий, произошедших в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности. Их необходимо установить и допросить в качестве свидетелей», — объяснил следователь.
Газета "Вести"
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Мы проиграли Майдан: Три головы упали — выросла тысяча!
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Комментарии
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.."кто уволился по состоянию здоровья в период с 30 ноября по 10 декабря 2013-го.Дело в том,что за неделю оттуда ушли 54 человека,причем все,как один,указывали причину:«по состоянию здоровья»"..***Вовремя смотались,они,сотрудники СеБеУ прекрасно знали кто,когда и как будет отстреливать и сотрудников Беркута и так называемых майндаунов кровь-то нужна была, герои-то нужны были-небесная сотня,все-таки революция гидности,а какая-же революция без жертв-это же американский почерк.Украина-це проект США,который осуществили со своим шестерками в Киеве.
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Всем известны американские проекты:Иран,Ирак,Ливия,Каддафи,Хусейн,Югославия.Пендосия находясь за тысячи км начали свой проект в Югославии,бомбили а сколько людей погибло.Развалили Югославию на национальной розни.И такой проект был разработан для Украины,разчленить,никто в открытую со стороны США это не подтвердит,может лет через 50.Целью этого США-проекта было-для западной части-границы до 1939 года,в Крыму будет хозяйничать НАТО,Российский ВМФ по херу,шахты Донбасса для сброса радиоактивных отходов.Но с возвращением Крыма все пошло не так.
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....."Спустя три года после кровавых событий на Майдане виновные в массовых убийствах активистов так и не найдены".....Виновные известны:США и их ЦРУшные инструктора в СеБеУ.
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пРезидент украины Парашенка выразил народу Лимпопо солидарность и поддержку от имени всего украинского народа и попросил немного денег.
Рейтинг: 4
Самое главное, что и т.н. "активисты" майдана и бойцы Беркута были расстреляны из одних и тех же стволов... И кто-то может надеяться на установление истины и наказание виновных.... "Добрые" бандеровцы и в Одессе 2 мая отчаянно "спасали" людей решивших укрыться в доме Профсоюзов.... около 100 погибших и нет виноватых! Главенство закона по-украински....
Рейтинг: 3
ПутЛер конкретно забомбил пуканы свидомитам взрываются три года до сих пор аэрозоль действует. Страну проебали, жрут друг друга как голодные крысы в бочке