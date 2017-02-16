Майданный ужас без конца : Беркут против СБУ и гранаты Кремля

16.02.2017 (10:17)

Активистов Майдана забрасывали российскими гранатами

Спустя три года после кровавых событий на Майдане виновные в массовых убийствах активистов так и не найдены. Не могут в ГПУ похвастаться и расследованием смертей первых жертв — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.

Родственники Небесной сотни уже разуверились в том, что в деле когда-нибудь будет поставлена точка, поскольку, по их мнению, следы заметают на самом верху.

Как сейчас продвинулось следствие?

В материалах дела все же обнаружились некоторые новые нюансы. Другой вопрос: насколько они соответствует истине или же следствие просто делает «нужные» в нынешней политической ситуации выводы. Например, установлено, что активистов Майдана забрасывали российскими гранатами.

В январе-феврале 2014 года с военного аэродрома «Чкаловский» (Подмосковье) трижды в Жуляны и Гостомель, согласно материалам дела, летали самолеты, набитые спецсредствами.

«Это ручные аэрозольные гранаты повышенной мощности «Рулет ВВ», ручные аэрозольные «Дрейф-2», гранаты белого дыма РДГ-2б, гранаты стационарной установки «Пламя М», светошумовые гранаты «Факел С» и «Заря 2», 40 мм выстрел акустического и светозвукового действия, гранаты раздражающего и светозвукового действия, изделие «Дрофа». При этом за таможенное оформление Украина еще заплатила России 1,2 млн грн, чем нанесла ущерб интересам МВД Украины», — говорится в материалах дела.

Также силовики собирают информацию о тех, кто 18 февраля с 21:00 и до 9:00 19 февраля 2014-го находился в центре событий — возле Октябрьского дворца, Дома профсоюзов, в отеле «Украина», возле дома №6 по ул. Городецкого, «Глобуса» на Институтской, и на пересечении ул. Малоподвальная и Гринченко. Именно там, считают следователи, находились подозреваемые в убийствах и нанесении увечий силовикам.

Появилась информация, что от рук милиции пострадали не только активисты, но и спецслужбы. Следователи просили у судов разрешения на доступ к медицинским картам сотрудников СБУ. Причем именно тех, кто уволился по состоянию здоровья в период с 30 ноября по 10 декабря 2013-го. Дело в том, что за неделю оттуда ушли 54 человека, причем все, как один, указывали причину: «по состоянию здоровья».

В ГПУ подозревают, что с работы силовикам пришлось уйти не по своей воле, а они получили травмы от беркутовцев еще в ночь на 30 ноября, когда под видом установки елки произошел силовой разгон Евромайдана. «Есть основания считать, что указанные лица, то есть сотрудники СБУ, могли получить телесные повреждения в результате событий, произошедших в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности. Их необходимо установить и допросить в качестве свидетелей», — объяснил следователь.

Газета "Вести"

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