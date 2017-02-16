ЕС требует у Украины восстановить торговлю с ДНР и ЛНР

|Блокада Донбасса может привести к серьезному энергетическому кризису
В Евросоюзе считают, что торговая блокада Донбасса может привести к серьезному энергетическому кризису в Украине.
«Блокада железнодорожного сообщения между районами, которые находятся под контролем правительства, и теми, которые сейчас за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, которые проживают на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке», – заявил спикер Евросоюза.
Отмечается, что из-за блокады под угрозой может оказаться эксплуатация крупных электростанций.
«Это может вызвать серьезный энергетический кризис в стране, что повлияет на граждан Украины с обеих сторон линии соприкосновения», – предупреждают в ЕС.
Спикер ЕС приветствовал принятый в январе правительством План действий для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
«Вместе с тем, для решения проблемы незаконной торговли и контрабанды важное значение имеет увеличение прозрачности движения грузов через линию контроля. Мы призываем власти Украины активизировать усилия в этом направлении», – добавил представитель ЕС.
Евросоюз в очередной раз дал по мозгам украинским свидомитам, дав понять, что не считает взбунтовавшийся Донбасс терористами и оккупантами.
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Комментарии
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На счёт угля не скажу, не знаю... Но штаб народного ополчения Донбасса гарантирует поставку груза 200 в незалежную в неограниченном количестве, бесплатно и безперебойно!!
Рейтинг: -5
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необходимо понять реально ли это? Что скажите?
Рейтинг: 5
мне кажется, шо ваша мама не хотела, а папа не старался!