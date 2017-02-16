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ЕС требует у Украины восстановить торговлю с ДНР и ЛНР

16.02.2017 (11:18)
Блокада Донбасса может привести к серьезному энергетическому кризису
Блокада Донбасса может привести к серьезному энергетическому кризису

В Евросоюзе считают, что торговая блокада Донбасса может привести к серьезному энергетическому кризису в Украине.

«Блокада железнодорожного сообщения между районами, которые находятся под контролем правительства, и теми, которые сейчас за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, которые проживают на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке», – заявил спикер Евросоюза.

Отмечается, что из-за блокады под угрозой может оказаться эксплуатация крупных электростанций.

«Это может вызвать серьезный энергетический кризис в стране, что повлияет на граждан Украины с обеих сторон линии соприкосновения», – предупреждают в ЕС.

Спикер ЕС приветствовал принятый в январе правительством План действий для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Вместе с тем, для решения проблемы незаконной торговли и контрабанды важное значение имеет увеличение прозрачности движения грузов через линию контроля. Мы призываем власти Украины активизировать усилия в этом направлении», – добавил представитель ЕС.

Евросоюз в очередной раз дал по мозгам украинским свидомитам, дав понять, что не считает взбунтовавшийся Донбасс терористами и оккупантами.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

16.02.2017 (12:07) / Виктор г. Калуга

На счёт угля не скажу, не знаю... Но штаб народного ополчения Донбасса гарантирует поставку груза 200 в незалежную в неограниченном количестве, бесплатно и безперебойно!!

16.02.2017 (11:24) / immolisela

Нашел тут взлом почты mail.ru софтина для взлома Мэил.ру Пасс Крэкер даст возможность вам очень в кратчайшие сроки, без заморочек осуществить взлом mail.ru. Пасс Крэкер – очень новая программка Еще наткнулся - видео инструкция куча видео на YouTube
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необходимо понять реально ли это? Что скажите?

16.02.2017 (11:58) / VILLE

мне кажется, шо ваша мама не хотела, а папа не старался!