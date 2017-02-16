Во Львове в подъезде многоэтажки нашли вскрытое тело младенца

16.02.2017 (12:38)

Во львовской многоэтажке обнаружили тело младенца

Сегодня утром во Львове на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек на улице Гетьмана Мазепы во Львове на лестничной клетке 13 этажа лежит коробка с телом новорожденного ребенка без признаков жизни.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа, кинолог. Было установлено, что в картонной коробке действительно лежит тело новорожденного ребенка.

Тело ребенка, которого нашли мертвым в львовском подъезде было после вскрытия. Об этом сообщил следователь Роман Форысь.

"Предварительно можно сказать, что труп ребенка не новорожденного, а уже после проведения вскрытия, которое было проведено в медицинских условиях. Так, у ребенка было проведено вскрытие, и уже подготовлено для захоронения. Мы не знаем, кому был выдан ребенок. Сейчас устанавливаем. Предполагаем, что тело ребенка было выдано для захоронения, но не было похоронено. Устанавливаем место, где было проведено вскрытие, и кому выдали тело ребенка. Умерший ребенок - это девочка ", - отметил следователь.

Будет назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская, во время которых будут установлены другие обстоятельства, важные для следствия. Полиция разыскивает мать ребенка. Проводятся следственные действия.

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