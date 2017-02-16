Трамп отменил установку по блокаде Донбасса

16.02.2017 (19:53)

От грохота свидомых пуканов комп подскакивает, как бешеный

США выразили обеспокоенность блокадой поставок угля из ДНР-ЛНР. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.

"Мы обеспокоены нынешним препятствием поставке угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и его потенциальным влиянием на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины. Стороны должны встретиться, чтобы принять следующие краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения с целью предотвращения осложнения ситуации для украинцев по обе стороны", - гласит официальное заявление.

Удивительно, но власти США считают , что на не подконтрольных Киевской власти территориях живут украинцы?!

Организаторы блокады Донбасса призвали всех граждан Украины, имеющих при себе любое оружие, принять участие в блокировании оккупированных территорий.

Об этом Штаб блокады торговли с оккупантами на своей странице в фейсбуке.

"Блокада будет продолжаться! Все угрозы со стороны коррумпированной власти свидетельствуют о том, что мы на верном пути, и дают нам силу и вдохновение перекрывать пути финансирования терроризма и оккупантов, которые пока остаются свободными", - говорится в сообщении.

От грохота свидомых пуканов комп подскакивает, как бешеный, вы это ...

Остудите эмоции! Это только начало вашего ужасного конца!