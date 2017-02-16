В Закарпатье сгорел дотла новенький "Mitsubishi"

|В Закарпатье сгорел дотла элитный джип
Сегодня, 17 февраля, в 3:00 ночи, спасатели получили сообщение о возгорании иномарки в селе Поляна Свалявского района.
На улице Соняной загорелось транспортное средство марки "Мицубиси Аутлендер ХL" 2017 выпуска, - информирует ГСЧС Закарпатья.
Как сообщили в В ГСЧС Закарпатья, огонь полностью уничтожил иномарку «Mitsubishi Outlander XL» 2017 выпуска и повредил рядом припаркованный «Mitsubishi Pajero», 2000 года выпуска. Второе авто было зарегистрировано в Чешской Республике.
Автомобиль в результате пожара полностью сгорел.
От пожара пострадал также рядом припаркованный "Мицубиси Паджеро" 2000 года выпуска.
Сейчас выясняются причины пожара и убытки.
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