В Закарпатье сгорел дотла новенький "Mitsubishi"

17.02.2017 (09:39)

В Закарпатье сгорел дотла элитный джип

Сегодня, 17 февраля, в 3:00 ночи, спасатели получили сообщение о возгорании иномарки в селе Поляна Свалявского района.

На улице Соняной загорелось транспортное средство марки "Мицубиси Аутлендер ХL" 2017 выпуска, - информирует ГСЧС Закарпатья.

Как сообщили в В ГСЧС Закарпатья, огонь полностью уничтожил иномарку «Mitsubishi Outlander XL» 2017 выпуска и повредил рядом припаркованный «Mitsubishi Pajero», 2000 года выпуска. Второе авто было зарегистрировано в Чешской Республике.

Автомобиль в результате пожара полностью сгорел.

От пожара пострадал также рядом припаркованный "Мицубиси Паджеро" 2000 года выпуска.

Сейчас выясняются причины пожара и убытки.

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