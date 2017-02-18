Американцы больше доверяют Трампу, чем СМИ

|Трамп заявил, что крупнейшие американские СМИ - враги для всех жителей США
На 3% больше американцев доверяют президенту США Дональду Трампу, чем СМИ, следует из результатов опроса Fox News.В пользу доверия к СМИ высказались 42% американцев, тогда как 45% респондентов поддержали Трампа. 10% американцев выбрали вариант «не доверяю никому».
Факт более критичного отношения СМИ к Трампу, чем к Обаме, отметили 68% американцев. 55% опрошенных удовлетворены «агрессивной» манерой освещения в СМИ личности Трампа. Опрос также наглядно показал расхождение мнений в американском обществе на основе партийных симпатий.
Так, 81% республиканцев высказался в поддержку президента, а 79% демократов, напротив, выступили сторонниками СМИ.
Опрос прошел с 11 по 13 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовали 1013 американцев, которые были случайно выбраны авторами исследования. Погрешность составляет приблизительно 3 процентных пункта.
Напомним, СМИ США в последние месяцы развернули широкую кампанию против Трампа.
Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех жителей США.
"СМИ, распространяющие лживые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) – не мои враги. Это враги всех американцев".
Сейчас Трамп и его новая администрация находятся под неусыпным контролем «глубинного государства»: огромного бюрократического аппарата, в центре которого стоит разведывательное сообщество.
Кроме того, есть и бесчисленное множество диверсантов, внедренных на ключевые посты в правительстве и Пентагоне, которые явно против реформ, проводимых Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Кто победит в этой жестокой войне, пока остается неясным.
Рейтинг: 3
Комментарии
Рейтинг: 2
Об хохлотроле от стpaxa вoняющoм под чужими именами
Есть такие cyки, гитлеровские внуки. Poжу прикрывают, cepyтся в штаны. Имечко чужое--русское напишут.Только уши тpoля, за 100 вёрст видны. Всё продать готовы, даже маму с папой. Лишь бы денег дал им Вашингтон. Ротик открывает всюду свой пoгaный . И topчит от туда штопаный гaHдoн . Чтo xoзяин cкaжeт, тo cкopeй иcпoлнит. Oбoлгать ,oбxaить и пpeдать. Им фaшиcтcким гaдаa , гитлepoвским внyкaм в кaйф бoмбить, кaлeчить и opaть .
Рейтинг: 1
Западная Украина вошла в состав Речи Посполитой - и она рухнула.
Западная Украина частью вошла в состав Российской империи - и она рухнула.
Западная Украина частью вошла в состав Австрийской империи - и она рухнула.
Западная Украина вошла в состав Польской республики - и она рухнула.
Западная Украина вошла в состав Советского Союза - и он рухнул.
Западная Украина вошла в состав Украинской республики - три майдана, отваливаются окраины.
Западная Украина хочет войти в состав Евросоюза - кризис, брексит...
Пожелание: когда рухнет Евросоюз, Западно
Рейтинг: 1
Пожелание: когда рухнет Евросоюз, Западной Украине изловчиться и войти в состав США.
Рейтинг: -1
Помнится, сразу после избрания президентом киноактера Рональда Рейгана, в совке тоже насмехались и рисовали бестолковые карикатуры о том, куда этот чудаковатый деятель заведет Америку. Но где теперь совок и где Америка.
Рейтинг: 1
НЕ важно где Америка-важно что огрызок уккраины в заднице.
Рейтинг: 1
Кремль дал команду государственным СМИ писать меньше позитива о Трампе. А то россияне подумают, что он такой же герой, как Гиви.
Рейтинг: 0
Ты - ЧМО западенское, командир ополченцев с позывным" Гиви" действительно герой для народа Донбасса, а для тебе подобных он был жесткий но справедливый судья! В бою с ним не смоли справиться, а совладали по предательски из-за угла, впрочем бандеровцы по другому не умеют, ты лучше скажи жертва пьяного акушера, американцы своему президенту верят а ты то в безвиз, еврозарплаты и чего там ещё Свиноликий с пьяну наобещал, 1000 баксов прочий бред ты ещё веришь? Если да то медицина здесь бессильна,