Американцы больше доверяют Трампу, чем СМИ

18.02.2017 (20:56)

Трамп заявил, что крупнейшие американские СМИ - враги для всех жителей США

На 3% больше американцев доверяют президенту США Дональду Трампу, чем СМИ, следует из результатов опроса Fox News.В пользу доверия к СМИ высказались 42% американцев, тогда как 45% респондентов поддержали Трампа. 10% американцев выбрали вариант «не доверяю никому».

Факт более критичного отношения СМИ к Трампу, чем к Обаме, отметили 68% американцев. 55% опрошенных удовлетворены «агрессивной» манерой освещения в СМИ личности Трампа. Опрос также наглядно показал расхождение мнений в американском обществе на основе партийных симпатий.

Так, 81% республиканцев высказался в поддержку президента, а 79% демократов, напротив, выступили сторонниками СМИ.

Опрос прошел с 11 по 13 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовали 1013 американцев, которые были случайно выбраны авторами исследования. Погрешность составляет приблизительно 3 процентных пункта.

Напомним, СМИ США в последние месяцы развернули широкую кампанию против Трампа.

Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех жителей США.

"СМИ, распространяющие лживые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) – не мои враги. Это враги всех американцев".

Сейчас Трамп и его новая администрация находятся под неусыпным контролем «глубинного государства»: огромного бюрократического аппарата, в центре которого стоит разведывательное сообщество.

Кроме того, есть и бесчисленное множество диверсантов, внедренных на ключевые посты в правительстве и Пентагоне, которые явно против реформ, проводимых Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Кто победит в этой жестокой войне, пока остается неясным.