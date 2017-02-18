В Закарпатье правоохранители "трясут" игровые залы (ФОТО)

19.02.2017 (13:52)

В результате обысков изъято игровые аппараты и денежные средства

В ночь с 18 на 19 февраля, в рамках санкционированного обыска Ужгородской местной прокуратуры, правоохранительными органами были проведены обыски в игровых залах Березнянского района - сообщил руководитель Ужгородского местной прокуратуры Дмитрий Кириленко.

В результате этих обысков изъято игровые аппараты и денежные средства, которые были предметом незаконного обогащения.

В рамках уголовного производства по факту занятия игорным бизнесом - ч.1 ст.203-2 Уголовного кодекса Украины, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного предоставления услуг игорного бизнеса.

Занятие игорным бизнесом -. наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования, сообщает прокуратура Закарпатской области.

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