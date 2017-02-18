В Киеве митингующие взрывают петарды и жгут шашки на Банковой (видео)

19.02.2017 (16:00)

Участники акции выкрикивают лозунги "Банду геть"

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Возмущенные активисты с Майдана двинулись на ул. Банковую, по дороге выкрикивая "Ганьба" и "Банду геть!". Об этом сообщает корреспондент "Ведомости-Украина". Шествие с Майдана было заблокировано на ул. Банковой, четырьмя рядами правоохранителей. Националисты взрывают петарды и кидают дымовые шашки.В первом ряду шествия — народные депутаты от фракции "Самопомощь" Егор Соболев, Семен Семенченко, командир батальона ОУН Николай Кохановский. Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Підтримую торговельну блокаду" и выкрикивают лозунги "Банду геть".