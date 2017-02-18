В Киеве митингующие взрывают петарды и жгут шашки на Банковой (видео)
19.02.2017 (16:00)
Участники акции выкрикивают лозунги "Банду геть"
Возмущенные активисты с Майдана двинулись на ул. Банковую, по дороге выкрикивая "Ганьба" и "Банду геть!". Об этом сообщает корреспондент "Ведомости-Украина".
Шествие с Майдана было заблокировано на ул. Банковой, четырьмя рядами правоохранителей. Националисты взрывают петарды и кидают дымовые шашки.
В первом ряду шествия — народные депутаты от фракции "Самопомощь" Егор Соболев, Семен Семенченко, командир батальона ОУН Николай Кохановский.
Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Підтримую торговельну блокаду" и выкрикивают лозунги "Банду геть".
Комментарии
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Шоколадные аферисты спешат сообщить,что в Мюнхене все желали заверить и поздравить Петю и поклониться перед его заслугами гения-реформатора.А в реальности алкашу указали его место марионетки и заявили что проблемы Украины будут решать главные игроки без подставных брехливых кукол.Может тут случиться,что педрошоколадо станет вдруг никому не нужным и на него спишут все долги и все смерти для укрепления международных отношений и разрядки всяких вооружений.
Рейтинг: -1
Как-то без мнения рашистов разберемся, наведи у себя порядок в стране, подними с колен, пусть количество ископаемых соответсвует зарплатам, с таким потенциалом жить в нищете это либо дураки росией управляют, либо люмпены народ росии.