В Закарпатье варвары убили благородного оленя (ФОТО)

|Кто понесет уголовную ответственность за это варварское преступление?
17 февраля подстреленный благородный олень вышел к людям – в село Луги Раховского района Закарпатской области. Очевидно, животное, подстреленное на территории охотничьих угодий в ТМР «Гринвуд», пыталось «обратиться за помощью» к людям...
Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщил Николай Кокиш-Мельник. К сожалению, отмечает очевидец, оленя спасти не удалось.
Кто понесет уголовную ответственность за это варварское преступление?, - спрашивает Николай Кокиш-Мельник.
В Закарпатье лесничего подозревают в убийстве оленя
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