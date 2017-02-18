В Закарпатье варвары убили благородного оленя (ФОТО)

20.02.2017 (09:42)

Кто понесет уголовную ответственность за это варварское преступление?

17 февраля подстреленный благородный олень вышел к людям – в село Луги Раховского района Закарпатской области. Очевидно, животное, подстреленное на территории охотничьих угодий в ТМР «Гринвуд», пыталось «обратиться за помощью» к людям...

Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщил Николай Кокиш-Мельник. К сожалению, отмечает очевидец, оленя спасти не удалось.

Кто понесет уголовную ответственность за это варварское преступление?, - спрашивает Николай Кокиш-Мельник.

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