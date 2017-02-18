В Закарпатье сын убил мать скалкой и с помощью сестры выкинул в реку

20.02.2017 (18:05)

Тело убитой нашли в реке под мостом в Хусте

В Закарпатье в Хусте 18-летний парень со своей 16-летней сестрой убили мать и выкинули ее тело в реку. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, 20 февраля.

В воскресенье в полицию обратился муж пропавшей 42-летней женщины. По его словам, жена ушла из дому и не вернулась, а на звонки не отвечает. Спустя несколько часов полиция задержала подозреваемых в убийстве. Как выяснилось, сын забил мать кухонной скалкой, а затем, с помощью сестры, избавился от тела.

- В 2 часа ночи 18-летний сын потерпевшей на почве бытового конфликта взял деревянную скалку и нанес несколько ударов по голове своей матери. Убедившись что она умерла, вместе с 16-летней сестрой он вынес тело женщины на окраину города и сбросил в реку Рика.

Работники полиции совместно со спасателями обнаружили тело возле села Крива, под автодорожным мостом реки Тиса возле опоры. Работники ДСНС обследовали два километра дна реки, - сообщили в полиции.

19-летнему хустянину объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, умышленное убийство совершенное группой лиц. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Теперь парню грозить от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.