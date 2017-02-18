Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

20.02.2017 (19:46)

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года

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Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ."Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.Как отмечает издание, Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, с 2006-го занимал должность постпреда России при ООН.Виталий Чуркин умер в понедельник утром по местному времени в здании Российского диппредставительства на Манхэттене в связи с проблемами с сердцем, пишет New York Post со ссылкой на источники.По информации издания, Чуркин был в Постпредстве России на 67 улице, когда ему стало плохо из-за "проблемы с сердцем" около 9.30 утра.Отмечается, что о его смерти было объявлено на заседании в ООН.В свою очередь Associated Press сообщает со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, что Чуркин почувствовал себя плохо еще в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.Виталий Иванович Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.После окончания МГИМО будущего постпреда РФ при ООН приняли на работу в МИД в качестве референта. В 1979 году Чуркин был направлен на работу в США в должности третьего секретаря МИД СССР. Следующие 7 лет Чуркин прожил в Штатах, где работал в советском посольстве. В 1987 году он вернулся в СССР и занял должность референта международного отдела при ЦК КПСС. Через год он был назначен советником Эдуарда Шеварднадзе, а в следующем году получил должность пресс-секретаря МИД СССР.В 1992 году Чуркин становится замминистра иностранных дел и впервые в истории советской и российской дипломатии стал проводить открытые брифинги для западных журналистов.В 1998 году Чуркина направляют в Канаду, где он выполнял дипломатическую миссию на протяжении пяти лет. В 2003 году дипломат получил должность посла по особым поручениям МИД.С 2006 года его карьера пошла вгору. Чуркина назначают постоянным представителем России при ООН и Совете Безопасности ООН, обязанности которого он выполнял по настоящее время.