В Закарпатье полицейские предупредили самоубийство

27.02.2017 (11:03)

В Закарпатье житель Иршавы пытался покончить с собой

Попытку самоубийства 47-летнего жителя Иршавы, который собирался прыгнуть с моста в реку, удалось предупредить работникам Иршавского отделение полиции и неравнодушным молодым ребятам, которые пожелали остаться неизвестными.

В воскресенье около 12.00 в Иршавское отделение полиции поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что человек пытается прыгнуть с моста в реку. На место происшествия сразу выехала группа быстрого реагирования с работником охраны и работник криминальной полиции.

После того, как правоохранительные органы и местные жители помешали мужчине покончить жизнь самоубийством, он бросился бежать вдоль набережной. Правоохранители догнали самоубийцу, провели с ним профилактическую беседу и убедились, что человек чувствует себя лучше. После этого работники полиции сразу доставили его в Иршавскую райбольницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время мужчине ничего не угрожает, состояние здоровья удовлетворительное.

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Напомним, совсем недавно участковые офицеры Иршавского отделения полиции спасли женщину из села Великий Раковец, которая пыталась в райцентре прыгнуть с моста: В Закарпатье полицейские спасли женщину от суицида (ФОТО)



